Al via la seconda edizione di ‘Dipignano Country Festival’

DIPIGNANO (CS) – Pronti per la seconda edizione del “Dipignano Country Festival” che si terrà domani, sabato 16 settembre in via Serritani a Dipignano centro. L’iniziativa è promossa dall’ODV “Giacche Verdi” sezione di Cosenza, con il patrocinio del comune di Dipignano e della Regione Calabria.

Tantissime le attività culturali sostenibili, pensate per rispecchiare le tradizioni, gli usi e i costumi di un tempo, e vivere appieno Dipignano e il suo magnifico borgo. A dare il via alle attività alle ore 15:00 sarà la parata delle Giacche Verdi, seguirà bimbi a cavallo, esibizione di animali da soma, Falconieri di Calabria, presentazione razze equestri, gara di conigli, prove di tiro a segno, gara di taglio con motosega, lancio lanterne, dimostrazione della “International Horseman Accademy”, della “Doma Vaquera”, della “Monta Spagnola” e l’esibizione di “Giovanissimi Cavalieri”.

Il ricco cartellone di attività, sarà impreziosito inoltre dal ritorno al passato con la dimostrazione degli antichi mestieri, e la realizzazione artistica di una scultura. In serata le redini dell’animazione e dell’intrattenimento è affidato al “Trio Etnico Live” con la possibilità di gustare proposte food e drink ad hoc.

«Siamo soddisfatti di questa proficua collaborazione con le associazioni del territorio – spiega l’assessore con delega alla cultura Federico Veltri – con la quale è possibile offrire un maggiore parterre di eventi culturali e rendere ancora più viva la nostra comunità».

«Visto l’esito positivo della prima edizione anche quest’anno siamo orgogliosi di promuovere tale iniziativa – spiega il sindaco Gaetano Sorcale – che oltre ad essere un momento culturale ha anche una funzione sociale di inclusione e di aggregazione soprattutto per i più piccini, grazie alla ippoterapia, una disciplina terapeutica a stretto contatto con il cavallo. Continueremo ancora in questa direzione – conclude il primo cittadino – nella promozione di iniziative rivolte a suscitare l’interesse dei cittadini, e allo stesso tempo rivolte alla crescita del tessuto sociale ed economico del territorio.