Al via il Palio dei Rioni di Bianchi, l’appuntamento con i giochi popolari

BIANCHI (CS) – Dal 7 al 10 agosto, torna a Bianchi, in provincia di Cosenza, l’atteso appuntamento estivo de Il Palio dei Rioni. L’evento, giunto alla settima edizione vedrà sfidarsi in gare e giochi popolari, i 4 rioni delle frazioni del piccolo paese del Savuto: Santiago del rione Bianchi centro; Briganti della contrada Curazzo; Serrapapaglio, delle frazioni di Serradipiro, Paragolio e Palinudo ed i campioni in carica, Rivolta, del rione Censo.

La prima serata, si terrà lunedì 7 agosto in piazza Matteotti a partire dalle ore 21,30 e vedrà scendere in campo le squadre con i rispettivi capo rione, ciascuna con una coreografia a tema che verrà giudicata da una giuria di esperti che terranno conto del tema scelto, della cura dei dettagli, dello spirito di squadra e dello spettacolo proposto.

Nel corso delle altre 3 serate, avrà inizio la gara vera e propria che coinvolgerà grandi e piccoli. Tanti i giochi proposti: dal tradizionale tiro alla fune al lancio dell’uovo, a quelli più recenti come “palla mpocata,” gatto cieco e volpe zoppa, il gioco della spugna, lo slalom in bicicletta e tanti altri.

Il Palio dei Rioni di Bianchi con le quattro serate di spettacolo, allegria e sport, che richiamano l’attenzione di visitatori provenienti da tanti paesi limitrofi, è la chiara dimostrazione come nei piccoli territori esistano realtà fatte di giovani in grado di far vivere iniziative semplici, divertenti, che sanno fondere lo stare insieme con i sani valori della vita lenta e semplice.

È possibile vivere l’esperienza del Palio di Bianchi anche in maniera virtuale, installando sul proprio smartphone l’applicazione che è possibile trovare sugli store Android che permetterà di seguire passo passo gli esiti delle gare.