Al via il denso cartellone del Festival Euromediterraneo, Coppola: «Altomonte è pronta»

ALTOMONTE (CS) – “La Cultura è libertà di esprimersi, di essere, di sognare…”. E’ il tema dell’edizione 2023 del Festival Euromediterraneo di Altomonte. Dodici eventi unici a partire da questa sera, al Teatro Costantino Belluscio alle 21.30, con l’atteso ritorno di Paolo Rossi in “Scorrettissimo me”. Sabato 5 agosto, stessa location e stessa ora, toccherà a Beppe Grillo in “L’altrove”. Domenica 6 ci sarà Giobbe Covatta con ”Scoop! Donna sapiens”. Si prosegue il lunedì 7 con il concerto gratuito, ma fino ad esaurimento posti, dei Colla Zio impegnati in una data del loro Blaster summer tour. Da Striscia La Notizia arriva, martedì 8 agosto, Roberto Lipari con lo spettacolo “…E ho detto tutto”. Anche questi tre eventi si terranno al Teatro Costantino Belluscio alle 21.30.

La Notte Bianca per le vie del centro storico e la Festa della Terra

Si prosegue giovedì 10 agosto, a partire dalle 20.30. Il centro storico di Altomonte verrà animato da momenti dedicati alla musica, con artisti di strada e gastronomia grazie alla Notte bianca che sarà trasmessa in diretta su Rlb Radioattiva. Sabato 12, sempre con inizio alle 20.30, ci si trasferirà a Contrada Casello dove per la Festa della terra (che si tiene dall’11 al 13 agosto), ci sarà il concerto dei Sabatum quartet.

Da venerdì 18 agosto gli eventi ritornano al Teatro Belluscio, con inizio alle 21.30, sino alla fine del mese. Il protagonista di questa data sarà Piero Chiambretti con “Incontri a teatro”. Lunedì 21, accompagnata dalla Melos orchestra, si terrà il concerto di Mariella Nava. La comicità di Max Giusti sarà di scena il giorno seguente, martedì 22 agosto, in “A tutto Max”. Mercoledì 23 agosto Altomonte accoglierà Sergio Rubini in “Vibrazioni mediterranee” e giovedì 24 chiusura del primo mese di eventi con “Princesa” di Vladimir Luxuria.

Sindaco: «Altomonte è pronta»

«Oltre alle tante attività nell’area del festival – spiega ai nostri microfoni il primo cittadino, Gianpietro Coppola – c’è la possibilità di visitare i monumenti, di apprezzare le specialità enogastronomiche e sarà anche allestita una mostra mercato con le tipicità del territorio. Il Festival inoltre, andrà avanti anche a settembre/ottobre, con appuntamenti molto interessanti che riguardano anche la cultura dell’area del mediterraneo e la valorizzazione dei marcatori identitari del patrimonio enogastronomico del nostro territorio».

«Un cartellone di tutto rilievo e un po’ diverso da quelli che vediamo in giro. Abbiamo messo insieme – conclude Coppola – proposte artistiche che danno voce a tutti. Alcuni di questi appuntamenti saranno ad ingresso gratuito, come lo spettacolo di Beppe Grillo (fino ad esaurimento posti) e soprattutto per i ragazzi, il 7 agosto, da non perdere perchè anche questo spettacolo sarà gratuito, il concerto dei Colla Zio».