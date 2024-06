Al via i lavori del viadotto di Longobucco e della Statale 106 jonica: si parte il 10 giugno

COSENZA – Il prossimo 10 giugno cominceranno i lavori di demolizione del vecchio ponte di Longobucco, in provincia di Cosenza, crollato un anno fa. Diverse erano state le proteste dei cittadini e i solleciti del sindaco affinché si intervenisse su un’area che era rimasta isolata. “I lavori, seguiti con attenzione dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, sono finalizzati alla costruzione del nuovo viadotto”. Specifica una nota del Mit “Giovedì 13 giugno è poi prevista la chiusura della conferenza dei servizi del lotto Sibari-Rossano della Ss106 Jonica, finanziato per 1 miliardo con le risorse stanziate dal ministro Salvini nella legge di bilancio 2023 e prosecuzione del terzo megalotto i cui lavori sono già in corso di esecuzione” conclude la nota.

