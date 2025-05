Al via domani a Celico l’International Art Festiv, con la proiezione di “A History of Violence” di Cronenberg

CELICO – Con la cerimonia di inaugurazione prima e con l’attesissima proiezione di “A History of Violence”, nel XX anniversario della pellicola diretta dal regista David Cronenberg, tra l’altro presente in sala e tra gli assoluti protagonisti della settimana di eventi, domani sera prenderà il via l’attesissima Ima edizione del Celico International Art Festival. “Una vetrina importante per il comune della presila, – come ha affermato il sindaco di Celico, Matteo Lettieri – che per una settimana si potranno apprezzare spettacoli teatrali, musica, masterclass e proiezioni di film cult”.

Tra le peculiarità di questo Festival è che gli spettacoli come previsti dal cartellone si svolgeranno, oltre che a Celico anche a Cosenza e all’Università della Calabria: “abbiamo inteso coinvolgere tutto il territorio – ha spiegato il sindaco Lettieri – perché dobbiamo cominciare a ragionare in un modo diverso se vogliamo parlare di sviluppo del turismo. Determinati eventi che si fanno nei singoli paesini, restano fini a se stessi. Se vogliamo invece un reale sviluppo del comparto turistico, bisogna cominciare a fare rete, a partire dai sindaci fino ad arrivare a chi amministra la Regione Calabria”.

Il calendario degli eventi