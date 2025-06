Al via “Borgo in Festa”: tra arte musica e tradizioni tra Spezzano Sila e Camigliatello

- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Musica, arte e tradizioni sono gli ingredienti del festival “Borgo in Festa che darà il via all’estate 2025. Tra Spezzano della Sila e Camigliatello Silano, da stasera e fino al 4 luglio parte una settimana di eventi, dalla pittura alla musica.

“Borgo in Festa – ha dichiarato il sindaco di Spezzano della Sila, Salvatore Monaco – rappresenta un’occasione per valorizzare il nostro territorio. Una settimana di eventi, quella che sta per iniziare, che metteranno in luce le eccellenze del nostro territorio, dall’arte alla musica che li vogliamo condividere con tutti coloro che vorranno visitarci”.

IL CALENDARIO

Venerdì 27 giugno: ore 19:00 Sala Consiliare – Piazza delle Fontane –

Inaugurazione mostra “Ascoltare i Colori – Vedere i Suoni” Con Ilaria Montenegro (flauto) e Paolo Presta (fisarmonica) Esposizione opere artisti locali

Sabato 28 giugno: ore 21:30 Piazza delle Fontane, “La bellezza incontra la cultura”

Sfilata moda e spettacolo Ospiti speciali: Cinghios Group

Domenica 29 giugno: ore 21:30 Piazza delle Fontane, Tullio De Piscopo live Alterazione Festival VII edizione ore 18:00 Camigliatello Silano: “Transumando” con Eugenio Bennato

Tradizioni pastorali e musica popolare Organizzato da G.A.L. SILA

Mercoledì 2 luglio: ore 21:30 Piazza delle Fontane, Festival Bar Tribute band e serata musicale

Giovedì 3 luglio: ore 21:30 Villetta “R. Lanzino”, i Mosaiko Concerto live

Venerdì 4 luglio: ore 21:30 Piazza delle Fontane, La Notte dei DJ Serata dance e intrattenimento.