Al parco comunale di Marano Principato, torna l’evento ‘One Night’

MARANO PRINCIPATO (CS) – Ritorna il 24 giugno il One Night, la quarta edizione dell’evento che da anni riempie il parco comunale di Marano Principato. L’evento, patrocinato dal Comune, nato dall’idea di Fabrizio Salerno, Sandro De Luca e Nicola Cuzzocrea, ha come scopo non solo la valorizzazione del territorio e degli artisti locali ma anche di accogliere artisti di livello internazionale come i Gemelli Diversi.

La serata partirà dalle ore 18:00 con la Zabatta crew, a seguire si esibiranno 2 band appartenenti al territorio, i Syd Floyd e i Giasai, riscalderà il pubblico prima del grande concerto Dj Sante Miceli per concludere alle ore 22:30 con l’arrivo dei Gemelli Diversi.

Saranno allestiti all’interno dell’area dell’evento stand gastronomici, giochi quali beer pong e similari, il tutto si svolgerà nella piena sicurezza rispettando le vigenti normative e mantenendo il parco più pulito possibile. Durante la serata sarà premiata la Pirossigeno Città di Cosenza per la recente promozione in serie A futsal.