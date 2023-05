Al ‘Giannettasio’ vietato ammalarsi nei weekend: capita che in pronto soccorso non ci siano medici

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Quando scendi in Calabria piangi due volte: quando arrivi e quando devi curarti. Le toppe della sanità non finiscono mai di scollarsi, fino sfacelarsi in una condizione tra il surreale e l’inimmaginabile. Specialmente nel cosentino, all’ospedale Giannettasio di Rossano dove nei weekend, dalle ore 20 in poi, c’è carenza di medici specialisti di otorinolaringoiatria, e i pazienti devono attendere il mattino per avere la consulenza di un medico specifico. Nei casi più urgenti si è costretti a trasferire il paziente all’ospedale Annunziata di Cosenza con i disagi del caso e con la speranza di intercettare un’ambulanza e del personale a disposizione.

Nella maggior parte dei weekend, invece, la mancanza di intervento dello specialista di otorinolaringoiatria inizia prima, dalle 14 alle 20.

“si comunica l’assenza di sabato scorso, di oggi e domani nel turno pomeridiano, dalle ore 14,00 alle ore 20,00, del Dirigente Medico ORL preposto all’esplet amento della consulenze interne e delle consulenze specialistiche richieste dal Pronto Soccorso”, si legge nell’ultima nota riportata sul sito dal Direttore di reparto dell’Unità Operativa di otorinolaringoiatria di Rossano, dott. Francesco Mellea.

Pare che l’assenza di alcuni specialisti (anche di ortopedici ed oculisti) nelle ore serali fino al mattino e nella maggior parte dei weekend, sia una prassi abbastanza consolidata. Il tutto con il bene placido dell’Asp e il conseguente aumento di costi per i trasferimenti sanitari dei pazienti, oltre che al disagio dello spostamento in altri ospedali.