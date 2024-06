Ai Laghi di Sibari i vent’anni de “Le Notti dello Statere”

CASSANO IONIO (CS) – “Le Notti dello Statere” celebra i suoi 20 anni dalla nascita. La manifestazione di cultura cinematografica, kermesse ideata dalla passione del direttore artistico Luca Iacobini, non è solo un grande momento di spettacolo, ma un incontro tra pubblico e nomi famosi della fiction e del grande schermo.

Sul palco delle “Notti dello Statere” in vent’anni sono passati nomi di primo piano, attori amati dal grande pubblico, attori emergenti diventati poi artisti affermati, registi, autori di colonne sonore, sceneggiatori, produttori, beniamini delle serie più amate, professionisti del mondo della celluloide. Rivedendo l’album dei ricordi si sfogliano le immagini di star che giovanissime, non ancora volti noti, sono passate sul red carpet dello Ionio cosentino. Una storia di successo, quella delle “Notti dello Statere”, frutto di un lavoro costante, merito dell’intuizione del patron Iacobini.

L’edizione 2024 è senza dubbio un traguardo che riempie d’orgoglio. Sabato 29 giugno, nell’Area Spettacoli dei Laghi di Sibari – location designata per l’evento – alle 21,30 (con ingresso gratuito fino a esaurimento posti) si spegneranno le candeline di un compleanno speciale. La formula è quella già rodata. La passerella degli ospiti, una breve chiacchierata tra i presentatori e i protagonisti della serata, la consegna dello Statere d’argento che è il premio ispirato all’antica moneta greca, quindi le foto di rito con i fan.

Il festival è cresciuto nel tempo anche attraverso l’identificazione con il territorio. Gli ospiti, ogni anno, non arrivano a Sibari soltanto per la consegna dei riconoscimenti, ma vengono accolti in Calabria nell’ambito di un più ampio progetto che diventa un soggiorno di vera conoscenza e promozione del territorio. Un viaggio che, puntualmente, li porta a innamorarsi dei luoghi, del cibo, della gente e dell’ospitalità ricevuta esprimendo ogni volta il desiderio di tornare. Ma chi salirà questa volta sul palco del ventennale? A introdurre la kermesse, appunto sabato 29 giugno, saranno Miriam Candurro – ormai la madrina veterana – e Pietro Genuardi, attore più volte ospite della manifestazione. Prenderanno poi il microfono i conduttori Iole Perito, giornalista, e il comico Salvatore Gisonna.

Durante la serata saranno intervistati e premiati gli attori: Maikol De Falco (Clan-Scegli il tuo destino); Chiara Russo (Il Paradiso delle signore), Francesco Centorame (Skam Italia, Il colibrì e coprotagonista del film evento C’è ancora domani di Paola Cortellesi), Vittorio Magazzù (Rosy Abate, Maria Corleone, The Bad Guy e I fantastici 5), Daniela Ioia (Gomorra, Mare fuori e Un Posto al sole), Riccardo De Rinaldis Santorelli (Doc-nelle tue mani, Mameli-Il ragazzo che sognò l’Italia e Luce dei tuoi occhi).

Anche quest’anno il parterre degli ospiti è davvero straordinario e variegato. Durante la serata si discuterà di sport, di inclusione e di storia, con interessanti approfondimenti su spaccati di vita quotidiana. La manifestazione, senza scopo di lucro, ha il patrocinio del Comune di Cassano all’Ionio ed è organizzata in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari, con le Terme Sibarite e con la Pro loco Sibari Magna Grecia.