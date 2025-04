Agguato a Mendicino: 35enne colpito da due proiettili, raggiunge l’ospedale da solo

- Advertisement -

MENDICINO (CS) – È stato raggiunto da due colpi di pistola alla gamba, ma ha trovato la forza di recarsi da solo al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. Protagonista dell’episodio, avvenuto nella notte a Mendicino, un uomo di 35 anni, ora ricoverato in condizioni stabili.

Le circostanze dell’accaduto restano avvolte dal riserbo: al momento non è chiaro il contesto in cui è maturato il ferimento, né l’identità di chi ha sparato. La vittima, ascoltata dagli inquirenti, non avrebbe fornito indicazioni utili a ricostruire l’accaduto.

Sul caso indagano i carabinieri, impegnati nel raccogliere elementi per risalire agli autori del gesto e chiarire i contorni della vicenda. Non si esclude alcuna pista.