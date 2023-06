SAN DONATO DI NINEA (CS) – Si trova ricoverato all’ospedale “Ferrari” di Castrovillari, dove rimarrà in osservazione per alcuni giorni a seguito delle ferite riportate. Francese De Rose, 72 anni ex sindaco di San Donato di Ninea, si trova ricoverato nel nosocomio del Pollino dopo essere stato brutalmente aggredito due giorni fa.

Almeno quattro persone con il volto coperto, intorno alle 3 di notte, si sono introdotte nell’abitazione dell’uomo da una finestra. Dopo averlo aggredito e picchiato brutalmente, lo hanno bendato e legato al proprio letto. I 4 balordi gli hanno chiesto insistentemente di consegnare tutto il denaro. De Rose ha dato loro quello che aveva in casa: poche centinaia di euro in contanti che i 4 hanno afferrato. Prima di fuggire hanno lasciato l’abitazione a soqquadro nel tentativo di recuperare altri preziosi.

Sotto shock il medico ha chiamato i soccorsi ed è stato ricoverato all’ospedale di Castrovillari per le contusioni a diverse parti del corpo e le ecchimosi, mentre sull’aggressione, che sarebbe stata compiuta da soggetti con accento dell’est europeo, indagano le forze dell’ordine.