Affetto da sclerosi multipla, da Acri scatta la raccolta fondi per Pierpaolo

Trasferitosi a Roma, la vita di Pierpaolo è cambiata nel 2016, quando gli è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Da tempo non riesce più a lavorare a causa della malattia, dedicandosi alle cure.

Poiché in Italia non si vedevano miglioramenti, ha deciso di rivolgersi a una clinica di New York che effettua trattamenti speciali tramite cellule staminali. Pierpaolo è già stato due volte negli Stati Uniti dove, dopo aver esaminato il suo caso, gli hanno detto che potrà iniziare tra qualche settimana, forse qualche mese.

Il costo è di circa ventimila euro per terapia e ancora non si sa quanti cicli saranno necessari. Considerando anche le spese per il viaggio e il soggiorno a New York, serviranno tanti soldi.

La comunità di Acri e non solo si è subito mobilitata per dare una speranza a Pierpaolo, mentre le donazioni continuano ad arrivare.

Si può contribuire alla campagna solidale cliccando sul link https://gf.me/v/c/gfm/aiutatemi-a-curarmi-dalla-sclerosi-multipla