Addio a Lorenzo Patàro. Muore a soli 27 anni il poeta e scrittore di Laino Borgo

- Advertisement -

LAINO BORGO (CS) – Dolore a Laino Borgo ma anche in tutta la Calabria per la scomparsa di Lorenzo Pataro, uno dei più validi e giovani poeti italiani, collaboratore della pagina culturale del quotidiano il Foglio e parte della redazione di Inverso – giornale di poesia. Aveva solo 27 anni e viveva a Laino Borgo, piccolo paese del Pollino calabrese. Era nato a Castrovillari nel 1998 e si era laureato in Lettere moderne e Filologia Moderna all’Università di Salerno. Nonostante la giovane età aveva pubblicato diverse raccolte di poesie come “Bruciare la sete” e “Amuleti”. Proprio con i sui “Amuleti” (con la prefazione di Elio Pecora) era stato inserito nella prima selezione del Premio Strega Poesia 2023 arrivando in semifinale. Raccolta recensita sui maggiori quotidiani italiani (Il Manifesto, Il Sole 24 ore, Il Mattino, La Lettura – Corriere della Sera). Aveva vinto diversi premi tra cui “Ossi di Seppia” nel 2021 e “Ritratti di Poesie” nel 2023.

Alcune delle sue poesie sono state pubblicate su riviste e quotidiani. Proprio l’Università di Salerno ha espresso cordoglio alla notizia della morte del giovane «il Dipartimento di Studi Umanistici partecipa con profonda e sincera commozione al dolore della famiglia e di tutta la comunità studentesca per la prematura scomparsa di Lorenzo Pataro, nostro studente iscritto al corso di studi in Filologia moderna e apprezzato giovane poeta».

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di dolore suoi social. “Quando muore un giovane poeta di 27 anni, dovremmo sentirci tutti più soli, più disorientati – scrive un utente. Lorenzo Patàro, calabrese di Laino Borgo, era già destinato a restare qui per sempre, senza volerlo: capita così a chi scrive, a chi dona frammenti di anima attraverso l’inchiostro. Lui che il cielo lo aveva immaginato e cantato, alla fine lo ha dovuto abbracciare troppo presto. È triste pensare che, talvolta, solo la morte amplifica il senso, le tracce e le ragioni della nostra esistenza. E’ bello, però, pensare che il nostro morire possa trovare un nuovo vivere negli occhi e nelle voci di chi, rileggendo le nostre parole e rispolverando momenti e immagini, continuerà ad approfondirci, a riscoprirci, ad amarci”.

«Penso ai morti del paese a cui non pensa più nessuno. Gli ingrigiti fiori finti, i fiori secchi, il gelo che fa tana nelle tombe scoperchiate. Quanto resta. Cosa resta in una foto di tutto il mappamondo di un umano. Una scritta, una data, qualche oggetto. Cosa resta. Penso a tutti i trapassati che non lasciano una scia. Benedico i loro nomi, percepisco il loro sonno come un ago, la mia notte nella cruna della loro».

(Da “Amuleti” di Lorenzo Pataro)