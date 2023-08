Ad Altomonte l’improvvisazione e la genialità di Paolo Rossi

ALTOMONTE (CS) – Nomi di richiamo e spettacoli di grande qualità: può essere questa una semplice descrizione di “Primo atto” e del Festival Euromediterraneo di Altomonte.

Ricordiamo che “Primo atto” è una kermesse organizzata dall’associazione culturale Novecento, con la direzione artistica di Benedetto Castriota ed è inserita nell’ambito del Festival Euromediterraneo.

“La collaborazione con “Primo Atto” – ha detto il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola – è proficua e ci permette di avere artisti di assoluto rilievo. Quest’anno il cartellone è particolarmente ricco, uno dei migliori della Calabria. E tende a dare spazio a tante voci, tanti opinioni. Del resto la cultura è libertà e bisogna dare voce a tutte le espressioni artistiche e ai diversi pensieri”.

Diversi gli appuntamenti, che si svolgeranno nell’anfiteatro comunale “Costantino Belluscio”, che hanno preso il via con l’esibizione del comico Paolo Rossi. Si chiama “Scorrettissimo me” lo spettacolo che unisce stand up a commedia dell’arte. I contenuti variano e sono sempre legati all’attualità: dal modificarsi del virus, alla guerra, alla crisi economica. Ma non è possibile dare una descrizione in senso assoluto. Grande spazio, infatti, è stato rivolto all’improvvisazione.

“A mezz’ora dello spettacolo non ho ancora una scaletta – ha detto lo stesso Rossi – La saprò solo dopo lo spettacolo. Quello di oggi è un teatro di emergenza perché è un periodo difficile. Sta nascendo un genere nuovo”.

Altro appuntamento importante per “Primo atto” e Festival Euromediterraneo è quello di domenica 6 agosto, sempre alle ore 22: Giobbe Covatta porterà in scena “Scoop! Donna sapiens”.

“Ora Giobbe Covatta, ma poi anche Roberto Lipari martedì prossimo – ha detto Benedetto Castriota, direttore artistico di “Primo Atto” – senza dimenticare i prossimi appuntamenti e la chiusura di Primo Atto, il 23 agosto, con il grande Sergio Rubini“.