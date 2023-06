Ad Altomonte il borgo diventa diVino

ALTOMONTE (CS) – La crescita del settore enologico in Calabria passa certamente da importanti passi in avanti relativi alla qualità dei vini, dalla politica di promozione messa in campo dalla Regione Calabria, che sostiene la partecipazione ad eventi a carattere nazionale ed internazionale, ma anche dall’ospitare eventi che possano valorizzare il prodotto e, di conseguenza, il territorio.

Dalla sinergia tra il comune di Altomonte, la Regione e gli organizzatori nasce la tappa calabrese nell’ambito di “Borgo diVino”, tour itinerante per la valorizzazione delle eccellenze vinicole, della storia, della cultura e della gastronomia dei Borghi, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica.

Per la prima volta, quindi, il tour passa dalla Calabria e la scelta è ricaduta su Altomonte settima tappa del tour che toccherà nel 2023 ben 15 regioni italiane.

“La scelta dei borghi dipende da vari fattori – ha detto Filippo Massimo, Responsabile delle relazioni istituzionali di Borgo diVino – quali la logistica, la raggiungibilità e tanto altro. Abbiamo testato quì il tour in Calabria e speriamo di restarci“.

“Un’opportunità per promuovere le eccellenze vitivinicole di Altomonte, del territorio e dell’intera Calabria – ha detto il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola – Queste, ora, sono messe a confronto con i vini di tutta Italia”.