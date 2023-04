Ad Altilia l’evento ‘Inside the stone – Leggere l’antico’

ALTILIA (CS) – Manca poco ad Inside the stone – Leggere l’antico, iniziativa in programma il 13 aprile ad Altilia, conosciuto da secoli come il paese degli scalpellini. Una giornata di studio, di riflessione storico-letteraria e artistico-musicale, per favorire la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale del territorio.

L’evento è promosso in occasione della Giornata mondiale del Latino, dall’Amministrazione Comunale e l’Aicc-sez. Antico e Moderno, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical (DiSU), e con il contributo della Pro Loco Altilia e delle associazioni SeminAria culture, Interminati Spazi.

Inside the stone si intende come sorta di anticipazione per la prossima “Festa dell’Antico” che si svolgerà nell’agosto 2023 sempre ad Altilia. Negli ultimi anni innumerevoli località in via di spopolamento, in particolare delle aree interne appenniniche, hanno attivato processi virtuosi di rinascita puntando sulla riscoperta e valorizzazione delle proprie radici. L’idea che sorregge il progetto – curato da Antonio De Rose, Gabriele Ferrari e Pierluigi Pedretti – è approfondire la persistenza della cultura classica e delle tradizioni antiche nel tempo presente. Nell’affrontare la vita odierna e nel proiettarsi verso il futuro è importante, soprattutto per i più giovani, acquisire piena consapevolezza della propria storia. Per questi motivi saranno chiamati ad essere protagonisti attivi studenti provenienti sia dall’Università della Calabria che da scuole dell’area cosentina: il Liceo Classico “B. Telesio” e l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Della Valle”.