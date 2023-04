Ad Altilia la V^ edizione della “Passione e Resurrezione di Cristo”

ALTILIA (CS) – A pochi giorni dalla Pasqua, nel mezzo della Settimana Santa, venerdì 7 aprile ad Altilia si terrà la rappresentazione della “Passione e Resurrezione di Cristo”. Mesi di lavoro, tantissime prove, diversi accorgimenti adottati per catturare l’attenzione del visitatore che, oltre alle scene, avrà l’occasione di conoscere e ammirare l’antico borgo del Savuto.

Un nutrito gruppo di giovani impegnati per il loro paese e, in questo caso, nella realizzazione di una grande e suggestiva rappresentazione scenica. Un crescendo di qualità per un progetto coraggioso: quello di presentare, tra piazze e strade, la ricostruzione storica dei fatti e dei luoghi di Cristo.

Oltre sessanta tra attori e comparse, una ventina di tecnici tra fonici, addetti alle scene e alla comunicazione, decine di volontari dislocati lungo le vie del paese. Un intero team che racconterà le pagine del Vangelo, gli ultimi momenti della vita di nostro Signore. Un tracciato che si snoderà dal centro storico.

Programma

Si partirà dalla Chiesa di Santa Maria Assunta con l’Ultima cena mentre nella parte esterna del luogo sacro verranno rappresentati l’Orto degli ulivi, il tradimento di Giuda, l’arrivo delle guardie e l’arresto. A poca distanza un’altra ambientazione: l’incontro con Caifa, il sommo sacerdote e capo del Sinedrio. Quindi, la condanna pubblica, l’umiliazione, gli spintoni. Il racconto si sposterà presso il palazzo municipale, sede del governatore romano della Giudea, Ponzio Pilato.

Seguirà, sulla scalinata dell’antico convento, la scena relativa alla corte di Erode. Il percorso sarà caratterizzato dalla presenza di soldati romani a cavallo, centurioni, uomini e donne ma anche del Cireneo, della Veronica e dei sacerdoti. Un lungo corteo che volgerà verso la Crocifissione. Infine, nello slargo situato poco fuori il centro abitato, saranno rappresentati le tre croci, l’incontro con Maria e l’ultimo sospiro. Dietro il suggestivo evento teatrale all’aperto volti noti della scena locale sulla scorta della tradizione di altre importanti edizioni, quella roglianese su tutte.

L’inizio della manifestazione è previsto per le ore 16 e la rappresentazione si protrarrà fino all’imbrunire.