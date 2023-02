Ad Aiello Calabro il corso OLP – operatore locale di progetto di servizio civile

AIELLO CALABRO (CS) – Domani presso il Teatro Comunale di Aiello Calabro dalle ore 9, un importante evento regionale organizzato dall’ente Promozione Italia in collaborazione con dall’Ente Pro Loco Italiane, Pro Loco di Aiello Calabro e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale Aiello Calabro.

Si tratta del corso OLP operatore locale di progetto di servizio civile universale. Il servizio civile è un’esperienza di formazione e l’OLP è una delle pedine fondamentali del processo per la realizzazione del progetto. L’OLP è l’operatore che segue i ragazzi volontari del servizio civile ed è ormai obbligatoria questa figura ai fini dell’accreditamento.

“È la prima volta che un corso regionale per OLP si svolge nel nostro borgo Aiello Calabro – scrive l’amministrazione comunale – e questo ci rende particolarmente orgogliosi in quanto rappresenta il riconoscimento al lavoro fatto come Pro Loco e anche un’occasione di grande visibilità per il nostro borgo. Infatti, l’obiettivo delle pro loco è la promozione del territorio. Voglio ringraziare Promozione Italia e l’EPLI e i suoi rappresentanti, in particolar modo Pasquale Ciurleo, per aver accolto il nostro invio ed aver scelto Aiello che vanta una tradizione di accoglienza e di turismo sostenibile che speriamo di raccontare”.

L’EPLI Calabria guidata dalla presidente Giuseppina Ierace è un organismo nato recentemente: è solo dal 22 dicembre scorso, infatti, che il consiglio regionale ha riconosciuto la titolarità ad EPLI nella rappresentanza delle Pro Loco e come pro loco di Aiello Calabro non abbiamo esitato ad aderire a questo nuovo contenitore che è innanzitutto una rete di uomini e donne che vogliono impegnarsi per il proprio territorio, un sistema di competenze e soprattutto di entusiasmo che già conta l’adesione di numerose pro loco in Italia e in Calabria. L’evento di sabato sarà l’occasione migliore per raccontare questo nuovo ente e creare una filiera istituzionale. Ai volontari che seguiranno il corso verrà rilasciato un attestato.