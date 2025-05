Ad “Affari tuoi” l’incredibile partita di Rosa da Acri. Indovina la regione e vince 100mila euro

- Advertisement -

ROMA – Una partita piena di emozioni che ha regalato il dolce proprio nel finale, quando tutto sembrava perduto. Rosa, concorrente di Acri, indovina la regione fortunata (le Marche) e porta a casa 100mila euro. In gara questa sera ad Affari tuoi era stata scelta la concorrente della Calabria: Rosa, nativa di Longobucco, vive ad Acri ed è arbitro di pallavolo. Alla 27esima puntata entra in gara con il fratello Giuseppe di professione carabiniere. Rosa ha regalato come piatto tipico a De Martino la rosamarina proprio di Longobucco.

Inizia la gara con le prime chiamate. Si parte dal Lazio: nel pacco ci sono 500 euro. Secondo tiro con il Friuli Venezia Giulia: vanno via 20mila euro. Il terzo pacco è l’Umbria: via anche 50mila euro. Si torna ai blu con la chiamata della puglia: 0 euro. Bene anche la chiamata successiva del Trentino Alto Adige con un nuovo blu. L’ultima chiamata prima della telefonata del dottore la fa il fratello Giuseppe che chiama la Valle D’Aosta. Nel pacco ci sono però i 300mila euro.

Si arriva alla prima telefonata del dottore e alla prima offerta: 25mila euro. Rosa ringrazia e rifiuta. Ricominciano le chiamate dei pacchi con una triplice chiamata. Si va in Molise e vanno via 10mila euro mentre nel pacco della Sardegna c’è invece un blu. Siamo in perfetta parità tra pacchi rossi e blu. L’ultima chiamata di questa fase è la Liguria e nel pacco c’è la rosamarina portata da Rosa con il soprasso dei rossi e ancora in gara i 200mila e i 100mila euro.

Con la seconda telefonata del dottore arriva il cambio che Rosa rifiuta tenendosi stretto il pacco numero 5. Si prosegue con altri tre tiri che però dilapidano i maggiori premi. Si inizia con la Basilicata e nel pacco 9 ci sono 75mila euro. È il turno dell’Abruzzo e la notizia non è delle migliori: vanno via i 100mila euro. L’ultima chiamata di Rosa è il pacco 13 del Veneto: volatilizzati anche i 200mila euro.

Restano solo 5mila, 15mila e 30mila euro oltre a 5 pacchi blu. Arriva la chiamata del dottore con le sue carte: Rosa deve scegliere tra cambio e offerta. La carta scelta è il cambio che viene accettato da Rosa. Lascia il numero 5 per il 7, un numero legato alla mamma. La prima chiamata è proprio per il numero 5 e al suo interno 10 euro. Restano altri 4 turni in questa penultima fase del gioco. Si va in Lombardia e nel pacco 17 ci sono 20 euro mentre in quello della Campania ci sono 15mila euro, in quello dell’Emilia Romagna, scelto da Giuseppe come numero che gioca sempre il papà, c’è un altro pacco blu e nel numero 8 delle Marche ci sono 50 euro.

La partita torna nel vivo e si è nuovamente ribaltata anche se mancano i premi più grossi. Arriva l’offerta del dottore che offre solo 5mila euro. Offerta rispedita al mittente, si gioca fino in fondo. Resta un solo pacco da chiamare per Rosa che deve scegliere tra il 2 del Piemonte e il 12 della Sicilia. La scelta ricade sulla Sicilia ed è la scelta peggiore: vanno via anche i 30mila euro.

La scelta è giocare fino alla fine o andare alla Regione fortunata. La decisione è sull’ultima per tentare di vincere 100mila euro. Rosa sceglie come regione le Marche. Scelta vincere perchè e vincita di 100mila euro