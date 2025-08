Ad Acquaformosa è emergenza sanitaria, manca il medico di base. Il sindaco: «Popolazione abbandonata»

- Advertisement -

ACQUAFORMOSA (CS) – Ad Acquaformosa manca il medico di base. È questa la denuncia lanciato dal sindaco Annalisa Milione che parla di vera e propria emergenza sanitaria indirizzando così un accorato appello alle istituzioni regionali e sanitarie affinché venga assegnato immediatamente un medico di medicina generale al territorio, attualmenmute privo di assistenza medica primaria.

Questo il motivo che ha spinto il sindaco a scrivere una missiva, indirizzata al Commissario ad acta, Roberto Occhiuto, e alla direzione generale dell’ASP di Cosenza e a quella del distretto sanitario Esaro-Pollino per segnalare ancora una volta il disagio che si riscontra nel Comune.

A seguito del pensionamento degli ultimi medici di base operanti nel Comune, la popolazione al momento, spiega Milione si trova “abbandonata di fronte a una situazione sanitaria allarmante, che rischia di degenerare ulteriormente con l’afflusso estivo di turisti e residenti temporanei”.

L’appello del sindaco Milione

Acquaformosa, centro montano con una popolazione spesso fragile e distante dai presidi ospedalieri, ricorda il sindaco “non può permettersi di affrontare il periodo estivo senza un presidio medico”. Tante le persone fragili nella comunità: anziani, pazienti cronici, bambini e famiglie intere le categorie più vulnerabili, “esposte ai rischi derivanti dall’assenza di cure primarie, prevenzione, assistenza domiciliare e gestione delle emergenze”.

“Questa non è una richiesta, è un grido d’aiuto – tuona Milione – Non chiediamo privilegi, ma il rispetto di un diritto costituzionale: quello alla salute. Il nostro Comune ha bisogno di risposte concrete, ora. Chiediamo, pertanto, di voler attivare con la massima urgenza ogni atto amministrativo necessario per procedere alla tempestiva nomina di un medico di medicina generale per il nostro comune. La salute non può attendere. – conclude – La montagna ha bisogno di cure, non di silenzi”.