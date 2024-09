ACRI (CS) – “Sottoscritto oggi il contratto a 36 ore per 21 LSU e LPU. La loro felicità è la nostra felicità. Un Sindaco ed una Amministrazione si caratterizzano per per ciò che fanno. Così come essere di sinistra non è un etichetta, ma significa mettere in campo azioni a tutela dei lavoratori”. L’annuncio del sindaco di Acri, Pino Capalpo, dalla propria pagina facebook.