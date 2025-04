- Advertisement -

ACRI (CS) – Dopo ore di apprensione il lieto fine: è stata ritrovata viva Laura Fiore, una signora di 80 anni di cui si erano perse le tracce dopo che si era allontanata dalla sua abitazione in località Settarie di Acri.

Stamattina è stato lanciato l’allarme anche da parte dei familiari e si è messa in moto la macchina con il piano di ricerche anche con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile e dei carabinieri. Come mostrato delle immagini pubblicate sulle pagine social del portale Web online Acri In rete, la signora è stata ritrovata e soccorsa dal personale del 118 che in queste ore la sta portando in ospedale per accertamenti