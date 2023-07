Acri, operativo il distaccamento dei Vigili del Fuoco. Il compiacimento della Uilpa Cosenza

ACRI (CS) – “Dopo il completamento dei lavori (necessari) di adeguamento della sede di proprietà comunale ubicata nell’immobile già adibito a sede del Distaccamento Volontario di Acri, il “presidio logistico stagionale rurale”, già decretato con nota della Direzione Centrale per l’Emergenza prot. n. DCEMER 7755 del 09.03.2023, è operativo”. È quanto fa sapere in una nota la Uilpa Vigili del Fuoco Cosenza che si è battuta per anni per il rilancio e l’attivazione della sede.

“La nostra O.S. – si legge – fra le tante attività sindacali che ha svolto e continua a svolgere quotidianamente a tutela degli interessi collettivi, ha sempre prestato la massima attenzione sugli sviluppi della situazione che ha interessato la sede di Acri. La Uilpa vigili del fuoco Cosenza ha iniziato questo percorso già dal 2018 con l’allora Segretario fù Angelo Bonaventura Ferri , poi continuato dal sottoscritto, attuale Segretario. Sono state svariate le note sindacali inviate ai vertici del CNVVF e alla politica locale e nazionale, affinchè questo presidio divenisse operativo. Addirittura nel 2021, per effetto di un D.M. si è rischiato la soppressione del Distaccamento Volontario e solo grazie al nostro impegno a livello territoriale che abbiamo evitato il tutto facendo dislocare per un mese, una squadra AIB in modo tale che si è potuto fare statistica relativa agli incendi registrati anche nelle aree protette. Non si potrà dimenticare l’incendio che dal 02 al 8 agosto 2021 colpì Acri con oltre 900 ettari di superficie bruciata”.

“Abbiamo tenuto sempre alta l’attenzione pubblica su un problema importante per tutti i comuni: rafforzare i presidi dei vigili del fuoco per tutelare l’intero comprensorio da eventi calamitosi, soprattutto gli incendi estivi. L’attivazione del presidio rurale di Acri, diventa importante non solo per la risposta immediata sul territorio ma anche perché, in base ai dettami del progetto nazionale, con la funzione di poter garantire, durante il periodo estivo di maggiore criticità, la presenza di personale permanente VV.F. in relazione a specifiche emergenze sul territorio di riferimento quali situazioni contingenti connesse all’uso della sede come PCA “ Posto di Comando Avanzato” e si inserisce nella più generale cornice della organizzazione della lotta agli incendi boschivi e di vegetazione da parte del Corpo Nazionale”.

LA Uilpa evidenzia anche come sia “indispensabile il potenziamento del soccorso ai cittadini in tutta la provincia in cui ci sono troppi punti che devono essere ancora potenziati. Intanto per il comprensorio di Acri è giunto questo risultato del “ presidio logistico stagionale rurale ”, che non è poco, in quanto opererà da oggi e per sessanta giorni con una squadra composta da personale permanente, con l’intenzione dell’attuale Comandante che nel prossimo futuro, potrà ospitare anche una squadra di volontari e con l’ottica di una futura trasformazione in sede distaccata permanente che noi della Uilpa Vigili del Fuoco Cosenza continueremo ad impegnarci affinché questo avvenga !!!

Come O.S. non possiamo che esprime il proprio compiacimento nei confronti di tutti i soggetti interessati, dal Sindaco di Acri Pino Capalbo al Comandante Provinciale Ing. Giampiero Rizzo e tutti i vertici del CNVVF , per aver recepito le nostre rimostranze fatte nel tempo e per aver fatto si che la sede distaccata dei VV.F. Acri diventasse operativa.