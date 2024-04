Acri: nella Basilica di Sant’Angelo il raduno della ‘famiglia francescana di Calabria’

ACRI (CS) – “I nostri cuori sono ancora piena di letizia per quanto vissuto nel raduno regionale dello scorso anno a Paravati, dove insieme abbiamo dato avvio al “Centenario del Francesco maturo” in terra di Calabria. Quanto sperimentato ha rinsaldato la certezza del nostro essere famiglia, nella quale ognuno di noi è chiamato ad un’incarnazione peculiare dell’unico carisma donatoci”. “Forti del dono ricevuto, vi scriviamo ancora una volta in maniera congiunta, per convocarvi nuovamente in quest’anno nel quale facciamo memoria dell’impressione dei segni dell’Amore Crocifisso al nostro Serafico Francesco”.

L’appuntamento è per domani, 25 aprile presso il Santuario “S. Angelo” in Acri (Cs), secondo il seguente programma:

– ore 09.30: Accoglienza;

– ore 10.00: Preghiera iniziale presieduta da Fr. Rocco Predoti, Definitore provinciale OFM conv.;

– ore 10.15: Intervento di Fr. Pietro Maranesi, Ofm Cap. sul tema: “La via di Frate Francesco”;

– ore 11.30: Break e ore 12.00: Dialogo con il relatore; Ore 13.00: pranzo al sacco;

– ore 15.00: Concerto della Corale S. Chiara di Taurianova (diretta dal Maestro Giuseppe Arena)

– ore 16.00: Celebrazione Eucaristica, presiede fr. Giovanni Loria, Ministro provinciale Ofm cap.

A ottocento anni dalla vicenda umana e dalla morte del santo di Assisi, la sua memoria, carica di un messaggio evangelico ancora valido, resta viva ed efficace. Le celebrazioni previste nel triennio 2023-2026 costituiscono allora un’opportunità preziosa per ripercorrere la sua via cristiana alla Vita e per vivere gli eventi celebrativi dell’ottavo centenario non tanto come atti di devozione al santo, ma come occasioni importanti per credere ancora alla via del Vangelo, quale via buona alla vita.