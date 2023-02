Acri, l’ultimo straziante addio ad Angelo Viteritti: «brilla più che puoi»

ACRI (CS) – Lacrime e momenti strazianti hanno accompagnato la famiglia, gli amici e l’intera comunità di San Giacomo, durante il funerale di Angelo Viteritti di soli 17 anni morto martedì scorso dopo essere caduto da un carro di carnevale.

In centinaia si sono presentati alla commemorazione, sia a casa di Angelo che in chiesa. Una bara bianca che al suo passaggio è stata accarezzata, salutata e baciata. Alla funzione il vescovo della diocesi Cosenza Bisignano, Checchinato: “non ci sono parole umane per rassegnare la famiglia e gli amici, a loro e ad Angelo non restano che l’affetto e la folta partecipazione, segni di un ragazzo ben voluto e stimato.” Momenti strazianti, lacrime, lancio di palloncini, musica e fuochi pirotecnici hanno preceduto e seguito il rito funebre. Un grande striscione poi con su scritto “Angelo sarai sempre nei nostri cuori, brilla più che puoi“. Una morte che ha sconvolto Acri e la popolosa frazione di San Giacomo. Il Carnevale un momento di festa e allegria da passare insieme agli amici che si è invece trasformato in tragedia immane con il ragazzo caduto da un carro e trovato sulla strada provinciale. Un dramma che nessuno dimenticherà.