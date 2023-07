Acri, il Comune torna ad assumere. A luglio il concorso per 4 unità a tempo indeterminato

ACRI (CS) – Con l’uscita dalla fase di dissesto, il Comune di Acri può finalmente espletare i concorsi per assumere personale a tempo indeterminato per rafforzare l’Ente nelle sue funzioni di servizi da offrire al cittadino. In particolare, nella prima settimana di luglio si espleteranno le procedure per concorso pubblico indetto dal Comune, per l’assunzione di 4 unità di categorie C e D.

In particolate una categoria C e una D per i servizi finanziari, una categoria D per servizi demografici e sociali e sempre una categoria D per personale affari generali. A darne comunicazione in sindaco Pino Capalbo che spiega “la Commissione per la valutazione è stata volutamente affidata esternamente e ne fanno parte professionisti, professori universitari, vice prefetti e funzionari di altri Comuni”.

Poi una personale considerazione da parte del primo cittadino “anche con la precedente Amministrazione si sono espletate procedure concorsuali, il mio alto senso di opportunità ha fatto si che, pur essendo legittimo, nessun mio congiunto o parente entro il secondo grado partecipasse ai concorsi. Così è stato e così è per futuri concorsi. Se è cosa giusta non saprei, ma lo è certamente per me: la politica deve dare l’esempio. Chi in passato ha più volte sollevato problemi del genere, non ha poi dato seguito ai fatti rimanendo solo ai proclami. In altri termini, una doppia morale. E basta guardare l’elenco dei partecipanti e per risalire a rapporti di parentele dirette. Sono convinto che la Commissione esterna, composta da personalità dalle indubbie capacità e rigore morale, sappia valutare i più meritevoli. Un buon lavoro alla Commissione e un grande in bocca al lupo a tutti i candidati”.