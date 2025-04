Acri: ha fretta di venire al mondo e nasce in ambulanza, l’elisoccorso la porta in ospedale

- Advertisement -

ACRI (CS) – Il miracolo di una vita che nasce e che non aspetta. Una storia toccante e a lieto fine quella che arriva da Acri dove una bimba non ha voluto aspettare l’arrivo in ospedale per fare il suo ingresso nel mondo. È successo tutto in pochi minuti. La mamma in travaglio, l’ambulanza arriva ma la piccola evidentemente ha fretta di venire alla luce e nasce proprio nell’ambulanza.

Nel frattempo viene richiesto l’intervento dell’elisoccorso che atterra e fa volare la piccola, 3 chili e 700 grammi e in buona salute al punto nascita dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Emozionato Pasquale Gagliardi, medico e da oltre 20 anni al servizio di elisoccorso che pubblica le immagini sui social: “eh si belle sensazioni e bel lavoro di squadra”.