Acri: gara di solidarietà per una bimba di 18 mesi affetta da una malattia neurologica

ACRI (CS) – Ida è una bambina di 18 mesi, di Acri, nata a 38 settimane. I genitori raccontano di aver notato, dopo la nascita della piccola, che c’era qualcosa che non andava: la bambina non piangeva, dormiva costantemente e presentava spasmi anomali per i quali sono stati informati i medici. Così, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per poter assicurare le cure e una vita migliore alla loro bambina.

Mamma Silvia spiega: “abbiamo visitato gli ospedali di Castrovillari, Cosenza e Catanzaro dove è stata riscontrata la mancanza del corpo calloso. Così abbiamo portato la bambina a Genova, all’ospedale Gaslini, dove la piccola è tutt’ora in cura, e dove le hanno riscontrato delle malformazioni neurologiche su tutta la testa, la corteccia, il cervello e il cervelletto con conseguente epilessia multifocale”.

“Io mi occupo di lei a 360°, è una bambina volenterosa e piena di vita che, se seguita a dovere, fa passi da gigante. Ida esegue terapia domiciliare regolarmente, non sta seduta da sola però inizia piano piano a reggere la testolina, inizia anche a capire le voci e rispondere con dei sorrisi nei momenti di lucidità. Ad oggi però non sappiamo cosa ha esattamente. Lo scopo di questa iniziativa è quello di trovare un nome laddove è possibile o quantomeno intervenire sull’epilessia o qualsiasi cosa sia possibile fare per migliorare le sue condizioni fisiche e non” conclude la madre.

Per chi volesse contribuire, la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link