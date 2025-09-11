ACRI (CS) – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Acri hanno eseguito, questa mattina, un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente ad Acri. Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini sull’incendio divampato lo scorso 25 luglio nella località Vagno ad Acri. Le fiamme, sviluppatesi in una zona caratterizzata da macchia Mediterranea ed arbusti, avevano minacciato un’abitazione e un vicino bosco di conifere ad alto fusto, generando forte preoccupazione tra i residenti.

Le indagini dei carabinieri

Gli esiti investigativi, acquisiti a seguito delle accurate indagini svolte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Acri, coordinato dalla Procura della Repubblica hanno permesso (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) di ricostruire la vicenda. All’attività di indagine hanno partecipato anche i militari del Nucleo carabinieri Forestale di Montalto e del Nipaaf, Nucleo Investigativo di Polizia ambientale e agroalimentare dei Carabinieri Forestale di Cosenza.

Ripreso dalle videocamere mentre appiccava l’incendio

Dai rilievi effettuati sul posto e dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, è emersa la presenza di un uomo che, alla guida di una piccola un’utilitaria, dopo essersi accostato a bordo strada, appiccava il fuoco alla vegetazione presente lungo il ciglio stradale per poi allontanarsi immediatamente dopo, consentendo, quindi, l’identificazione, sul piano della gravità indiziaria, del soggetto destinatario della misura cautelare.

L’episodio si inserisce nel più ampio contesto degli incendi estivi che hanno colpito il territorio cosentino, con danni al patrimonio boschivo e rischi per la sicurezza delle comunità locali.