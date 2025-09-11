Provincia

Acri, appiccò un incendio che minacciò anche un’abitazione. Individuato e arrestato un uomo del posto – VIDEO

Il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza Cosenza riguarda un uomo, residente ad Acri, finito agli arresti domiciliari

HomeProvincia
M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti

ACRI (CS) – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Acri hanno eseguito, questa mattina, un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente ad Acri. Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini sull’incendio divampato lo scorso 25 luglio nella località Vagno ad Acri. Le fiamme, sviluppatesi in una zona caratterizzata da macchia Mediterranea ed arbusti, avevano minacciato un’abitazione e un vicino bosco di conifere ad alto fusto, generando forte preoccupazione tra i residenti.

Le indagini dei carabinieri

Gli esiti investigativi, acquisiti a seguito delle accurate indagini svolte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Acri, coordinato dalla Procura della Repubblica hanno permesso (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) di ricostruire la vicenda. All’attività di indagine hanno partecipato anche i militari del Nucleo carabinieri Forestale di Montalto e del Nipaaf, Nucleo Investigativo di Polizia ambientale e agroalimentare dei Carabinieri Forestale di Cosenza.

Ripreso dalle videocamere mentre appiccava l’incendio

Dai rilievi effettuati sul posto e dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, è emersa la presenza di un uomo che, alla guida di una piccola un’utilitaria, dopo essersi accostato a bordo strada, appiccava il fuoco alla vegetazione presente lungo il ciglio stradale per poi allontanarsi immediatamente dopo, consentendo, quindi, l’identificazione, sul piano della gravità indiziaria, del soggetto destinatario della misura cautelare.

L’episodio si inserisce nel più ampio contesto degli incendi estivi che hanno colpito il territorio cosentino, con danni al patrimonio boschivo e rischi per la sicurezza delle comunità locali.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37304Area Urbana22405Cosenza20542Archivio Storico News20456Provincia19880Italia8029In Evidenza7648Magazine3963

Correlati

Carica altri
M.G.
Altri articoli di M.G.
Lutto Candela
Ionio

Dolore a Cariati per la morte di Rocco, giovane studente 17enne....

CARIATI (CS) - Un'intera comunità sgomenta piange la morte del giovane studente  di 17 anni trovato senza vita ieri. A Cariati l’Amministrazione comunale ha...
Attualità

Spiagge e mete più belle della costa ionica della Calabria

COSENZA - La costa ionica della Calabria è un susseguirsi di paesaggi mozzafiato, dove le montagne si tuffano nel mare e i borghi affacciati sul...
Televisore
Attualità

Guida al risparmio: come acquistare una nuova TV

COSENZA - L'acquisto di un nuovo televisore rappresenta un momento importante: è un investimento che ci accompagnerà per anni, diventando il centro dell'intrattenimento domestico....
Documenti professionali PC
Attualità

Trasformare immagini scaricate in documenti professionali

COSENZA -  Trasformare le immagini scaricate in documenti professionali è una sfida comune per chi lavora con contenuti visivi. Che si tratti di clipart, PNG...
Mare e Laghi Sicuri 2025 sequestri guardia costiera
Calabria

Mare e Laghi Sicuri 2025, nuovi sequestri e denunce lungo la...

CROTONE - Proseguono con determinazione, anche nel mese di settembre, i controlli della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone nell’ambito dell’operazione nazionale...
Occhiuto casa 100
Calabria

«Il mio primo progetto? ‘Casa Calabria 100’: fino a 100mila euro...

COSENZA - «Sto correndo come un pazzo in tutte e 5 le province calabresi, però per un attimo mi sono fermato. Nelle ultime settimane...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA