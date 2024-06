Acquaformosa, la maggioranza si insedia e distrugge la sedia dell’ex sindaco: «atto infame»

ACQUAFORMOSA (CS) – “Alle ore 10 di questa mattina 12 giugno si sono riuniti in comune per la prima volta i consiglieri comunali di maggioranza insieme alla neosindaca Annalisa Milione. Appena entrati nella stanza del sindaco, qualcuno ha preso la sedia occupata dal sindaco uscente Gennaro Capparelli e l’ha scaraventata sul piazzale comunale distruggendola“. A scriverlo è il sindaco uscente Gennaro Capparelli dalla propria pagina facebook dove posta anche una foto che prova quanto da lui dichiarato.

“A questo episodio infame e vile hanno assistito, oltre ai consiglieri di maggioranza anche alcuni dei loro sostenitori che hanno esultato proferendo parole offensive nei confronti dell’ex primo cittadino. Solo dopo circa 4 ore e solo dopo che lo sgradevole episodio è stato postato su facebook è stato pubblicato dalla neosindaca un comunicato facebook in cui ha dichiarato “a nome dell’intero consiglio comunale” di prendere le distanze da quell’atto”, prosegue Capparelli.

“Evidente che non può bastare una semplice comunicazione di dissociazione a tempo scaduto e dopo aver assistito all’indecoroso spettacolo – chiosa l’ex sindaco – voglio precisare alla sindaca che le distanze dal gesto le può prendere a nome suo e della sua maggioranza e non anche a nome mio e dei miei consiglieri che certi gesti non li avrebbero mai e poi mai consentiti. Trattasi di un vero e proprio atto vandalico che ferisce tutta la comunità di Acquaformosa nonché soprattutto chi come me ha avuto l’onore e l’onere di sedere su quella poltrona negli ultimi 10 anni; non avrei mai immaginato che nel 2024 avremmo dovuto assistere ad un episodio così infame e vergognoso. Concludo dicendo che porterò avanti il mio ruolo di consigliere di minoranza sia tra i banchi dell’aula consiliare che fuori sempre con grande caparbietà e determinazione e senza sconti per nessuno in quanto rappresento comunque l’altra metà della cittadinanza che è rimasta fortemente colpita ed indignata2.