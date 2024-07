Accusato di rapina aggravata, pregiudicato 60enne lascia il carcere di Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Lascia il carcere di Castrovillari dopo un anno di detenzione un pregiudicato di Mirto Crosia difeso di fiducia dall’avvocato penalista Raffaele Meles del Foro di Castrovillari, condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di rapina aggravata commessa nel 2013 in concorso con altre persone rimaste ignote.

L’uomo, con numerosi precedenti penali per furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni – al quale in passato erano stati negati gli arresti domiciliari essendo stato condannato per un reato ostativo alla concessione di numerosi benefici penitenziari – da pochi mesi aveva conferito mandato difensivo all’avvocato Raffaele Meles che, nell’immediatezza della nomina, ha predisposto un’accurata istanza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale depositata presso il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

L’udienza si è discussa davanti ai giudici catanzaresi agli inizi del mese di luglio ed in tale sede sono state acquisite le relazioni del carcere di Castrovillari, della Polizia Giudiziaria e quelle prodotte dall’avvocato Raffaele Meles. Quest’ultimo, nel ripercorrere l’intera vicenda giudiziaria evidenziando il comportamento positivo avuto dal proprio assistito dalla commissione del fatto sino alla data di udienza, concludeva chiedendo ai Giudici di ammettere il proprio assistito alla espiazione della pena residua in regime di affidamento in prova al servizio sociale. All’esito dell’udienza, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in totale accoglimento delle richieste della difesa, ha concesso all’imputato l’espiazione della pena residua in regime di affidamento in prova al servizio sociale, ordinandone la scarcerazione non appena concluse le formalità di rito.