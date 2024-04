Il ricorso in appello e l’assoluzione

Tutti gli imputati avevano impugnato la sentenza di primo grado ricorrendo in appello assistiti dall’Avvocato Fabrizio Falvo del foro di Cosenza che, in data odieran, ha sostenuto in discussione, dinanzi alla Terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, ed ha evidenziato la mancanza assoluta degli elementi costitutivi del reato e che gli imputati si erano rivolti ad un Caf per la predisposizione e l’invio della documentazione necessaria ad ottenere il beneficio del reddito.

Il difensore ha anche sostenuto che gli indagati vivevano in nuclei separati e distinti, come dimostrato dalla documentazione prodotta e che, pertanto, i fatti erano connotati da assenza di volontà di commettere la violazione delle norme imperative, atteso che è richiesto nella fattispecie un dolo specifico, oltre ad eccepire che i fatti erano caratterizzati da un minimo grado di lesività. La Corte d’Appello, accogliendo le richieste dell’ avvocato Fabrizio Falvo riformava la sentenza del Tribunale di Cosenza e mandava assolti tutti e tre gli imputati