Accessibilità per tutti: in Calabria Zumpano è la prima ad approvare il piano contro le barriere

ZUMPANO (CS) – Zumpano si fa pioniera in Calabria con l’approvazione del “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche” (PEBA), un progetto ambizioso che mira a garantire l’accessibilità universale all’interno del territorio comunale. Il PEBA è stato presentato e approvato durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, segnando un passo importante verso una città inclusiva per tutti i cittadini, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche.

Fabiano: “Una giornata storica per il comune”

Il sindaco di Zumpano, Avv. Fabrizio Fabiano ha dichiarato: “Oggi è una giornata storica per il nostro comune. Con l’approvazione del PEBA, dimostriamo il nostro impegno per una Zumpano accessibile a tutti. Vogliamo che ogni cittadino possa muoversi liberamente e in sicurezza nel nostro territorio. Questo progetto non solo migliorerà la qualità della vita delle persone con disabilità, ma arricchirà tutta la comunità, creando spazi pubblici più fruibili e accoglienti. Sono orgoglioso di presentare in Consiglio Comunale questo progetto e a nome di tutta la cittadinanza desidero porgere i complimenti all’Arch. Ing. Mauro Bozzarello per aver redatto un progetto unico nel suo genere. Il PEBA andrà ad integrarsi col Piano Strutturale Comunale e sarà cruciale per creare un ambiente urbano più inclusivo, in cui l’accessibilità non sia un obiettivo secondario, ma parte integrante della programmazione e dello sviluppo del territorio. È un’opportunità per riflettere su come migliorare la nostra città e per sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza dell’inclusione.”

Il PEBA, frutto del lavoro del team di progettazione guidato dall’Arch. Ing. Mauro Bozzarello, si propone di analizzare e rimuovere le barriere architettoniche esistenti, con un focus particolare su percorsi pedonali, accessi a edifici pubblici e spazi aperti. Bozzarello ha spiegato: “Abbiamo condotto un’analisi approfondita del territorio, identificando le criticità e proponendo soluzioni pratiche. L’obiettivo è creare un ambiente urbano che non solo rispetti le normative, ma che risponda alle reali esigenze dei cittadini. Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto che rappresenta un modello per gli altri comuni della Calabria. È essenziale che la progettazione architettonica consideri tutte le forme di disabilità e che le soluzioni siano realmente applicabili e sostenibili nel tempo. Il PEBA di Zumpano si distingue non solo per la sua portata innovativa, ma anche per l’approccio partecipativo adottato durante la sua redazione. Sono stati coinvolti stakeholder, associazioni e cittadini, garantendo che le loro voci e necessità fossero ascoltate e integrate nel progetto.”

Anche il vice sindaco Dott. Paolo Settembrino ha sottolineato l’importanza del PEBA per il futuro di Zumpano: “L’approvazione di questo progetto non solo rappresenta un passo avanti verso un comune più inclusivo, ma ci posiziona anche in una posizione vantaggiosa per l’accesso a futuri finanziamenti. Un comune che dimostra di avere un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche è certamente più competitivo nel ricevere fondi per lo sviluppo e la manutenzione dei servizi pubblici. Questa iniziativa porterà Zumpano a guadagnare punteggio nelle graduatorie per l’assegnazione di finanziamenti regionali e nazionali, permettendoci di realizzare ulteriori interventi a favore della comunità.”

Con questa iniziativa, Zumpano si posiziona all’avanguardia nella promozione dei diritti e dell’inclusione sociale, dando un esempio significativo di come le amministrazioni locali possano lavorare per il bene della comunità. La speranza è che il PEBA possa diventare un modello replicabile in tutta la Calabria, contribuendo a un cambiamento culturale verso una maggiore sensibilità alle tematiche dell’accessibilità.