Accende il fuoco utilizzando del liquido infiammabile e si ustiona: grave 50enne nel Cosentino

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Paura ieri pomeriggio, una 50enne è stata a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, dopo essersi ustionata a seguito di un incendio innescatosi nella propria abitazione.

Stando a quanto si apprende, la donna era intenta a accendere il camino utilizzando un liquido infiammabile quando, per cause in corso di accertamento, si è improvvisamente sprigionato un incendio che l’ha investita. È stata soccorsa poi dal personale del 118 e portata in Ospedale. Sul posto è giunta anche una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che ha provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione interessata dall’incendio. La donna è stata poi condotta nel Centro Grandi ustionati di Bari.