“Accademia della Birra” premia la Birreria Indipendente di San Fili e le sue birre artigianali calabresi

RIMINI – Vi avevamo parlato di Birreria Indipendente in un nostro articolo di questa estate. Il Pub dal cuore british ma dall’animo tutto calabrese che, con determinazione e passione, Roberto porta avanti nel cuore di San Fili. Birreria Indipendente – Osteria della Birra artigianale (e di altre cose poco opportune) è uno dei Pub più innovativi della provincia di Cosenza, con le migliori birre artigianali calabresi. Ed è l’unico locale ad utilizzare il sistema di spillatura a pompa utilizzato nei pub inglesi per spillare le birre quando non si usava ancora la CO2, per spingere la birra dal fusto fino al rubinetto. Alle birre vengono abbinati piatti tipici della tradizione locale con prodotti rigorosamente a chilometro zero.

Un ulteriore conferma del grande successo e della qualità di questa birreria arrivano dal Beer & Food Attraction 2024 che si è svolto a Rimini. “Il Mondo della Birra”, la prima rivista specializzata in Italia a parlare di birra e pubblicata da oltre 40 anni, nell’ambito della manifestazione dedicata al B2B, con la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze, dove viene messo in in mostra il meglio del settore della birra, del beverage e del food, ha premiato proprio Birreria Indipendente di San Fili come “Accademia della Birra 2023”, riconoscimento attribuito a livello nazionale a pub e birrerie che con la loro qualità dell’offerta, abbinamenti gastronomici, servizio ed atmosfera, valorizzano il prodotto birra.

A consegnare il premio, presso il Beer&Tech Arena (Pad. A7/C7), il direttore responsabile del magazine Il Mondo della Birra, Roberto Santarelli, insieme alla direttrice editoriale Giuliana Valcavi, la quale ha rimarcato la scelta fortemente coraggiosa di Birreria Indipendente, sia dal punto della location, sita in un piccolo borgo di provincia di Cosenza, sia per ciò che riguarda la scelta delle birre proposte (esclusivamente artigianali), scevra da logiche di mercato o mode ma finalizzate a far conoscere e valorizzare i frutti dell’appassionato lavoro dei microbirrifici, in particolare calabresi.

Birreria Indipendente, nata nel luglio del 2022 si dimostra, fin dall’apertura, attenta a promuovere, con spirito di innovazione, forte caratterizzazione e autenticità, grande attenzione nella scelta delle birre, nella tecnica di spillatura e nell’abbinamento fra cibo, “eccellenze locali”, e birra artigianale di qualità.