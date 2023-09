Abusivismo, annullato il commissariamento a Paola: «non esistono violazioni edilizie»

PAOLA (CS) – “A seguito di un nostro pronto e dettagliato riscontro, la Regione Calabria – attraverso il commissario ad Acta, Arch. Daniela Santina Azzarà – ha provveduto ad annullare il commissariamento che anche il nostro comune – così come tanti altri in Calabria – aveva ricevuto in seguito ad un presunto abusivismo edilizio. Chiarita la vicenda, riconducibile solo ad esclusivamente alla comunicazione di iter burocratici che hanno tempistiche lunghe, possiamo serenamente affermare che al comune di Paola non esistono violazioni edilizie e che il nostro operato rispetta sempre i termini previsti dalla legge”.

Lo afferma in una nota stampa l’amministrazione comunale della città di Paola, che così prosegue: “Ringraziamo il responsabile del primo settore, Ing. Fabio Pavone per aver fornito all’ente regionale le giuste delucidazioni e per aver provveduto ad effettuare gli adempimenti di competenza in riferimento a quanto previsto nella normativa vigente in materia. Non nutrivamo dubbi a riguardo. Con la Regione Calabria – conclude la maggioranza – prosegue un dialogo aperto e proficuo. Aperti ad ogni tipo di confronto e sicuri del nostro operato trasparente”.