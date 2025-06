Abusi sui minori, Castrovillari si mobilita: arte, impegno e verità contro la pedofilia

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Calistrica International Ets ha presentato il 20 giugno 2025 in collaborazione con la Garante per le persone private della libertà personale del Comune di Castrovillari, la sociologa Tina Zaccato, il convegno contro la pedofilia per lottare insieme contro gli abusi sui minori. L’idea di portare l’attenzione su questa tematica era da tempo il desiderio di Santo Spadafora, presidente ass. Calistrica e della dott.ssa Zaccato, entrambi presidenti di ETS, venuti a contatto anni addietro attraverso il programma ministeriale FQTS (Formazione Quadro Terza Settore).

L’idea era quella di portare la società civile alla visione del cortometraggio Cara Melle della regista Raffaella Vaccaro. Inizialmente il tutto si sarebbe voluto presentare attraverso le due associazioni, Calistrica Int. Ed Eunomia, di cui la Zaccato è presidente. Con l’istituzione ad inizio anno presso il Comune di Castrovillari delle figure dei Garanti per le carceri e dell’infanzia, la Zaccato ha pensato di cambiare forma alla presentazione mettendo al centro il ruolo cruciale delle due figure nella trattazione di una tematica così delicata.

Il convegno si è tenuto nella splendida cornice del Castello Aragonese di Castrovillari. I due organizzatori hanno voluto incentrare tutto sui “sensi”, dalla visione del cortometraggio all’ascolto di brani letti e musica. Ricco è sttao il contributo della scrittrice Carmela Errico Stancati, che in onore della presentazione ha presentato uno scritto sulla pedofilia legato alle dinamiche legate al mondo ecclesiatico dal titolo “Il segreto” interpretato dal reading di Gianni Colaci. Subito dopo il canto con l’accompagnamento con la chitarra acustica di Stefania Altomare che ha portato in scena la canzone “Luka” di Suzanne Vega che narra proprio di una storia di abuso.

Presenti al Tavolo dei Relatori il Garante per i diritti dell’infanzia Silvio Carrieri che ha posto l’attenzione sui dati di cronaca in crescita, Direttore della Casa circondariale di Castrovillari “R.Sisca” Dott. Giuseppe Carrà che entrando nello specifico ha parlato di come all’interno degli istituti di pena vengono trattati gli autori di questo reato e delle condizioni di trattamento. La garante per le persone private della libertà personale Tina Zaccato ha posto l’attenzione da entrambi i punti di vista, la parte dell’abusato – cioè della vittima- e del carnefice, non tralasciando gli effetti psicologici e la ricaduta sui minori nell’arco di vita. Grande il momento di intrattenimento e di riflessione dove la platea è stata variegata ed era presente anche un minore che ha assistito alla proiezione del video.

La volontà è quella di non fermarsi e di portare questo progetto all’interno delle scuole per accrescere la consapevolezza e la sensibilità nei confronti di questa difficile tematica. La violenza sui minori assume molte forme, ha luogo in differenti contesti, soffoca i sogni e devasta la vita di chi la subisce. La violenza contro i bambini rappresenta una minaccia non solo per loro stessi ma per uno sviluppo umano sostenibile. Il progetto-collaborazione si è protratto per l’intera serata all’interno delle mura del Castello con la musica della cantante e con una degustazione offerta dagli sponsor Cantine Spadafora e panificio Sorelle Fata di Castrovillari.