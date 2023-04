Abbandono di rifiuti nei boschi e nei fiumi in Sila, sanzionati cittadini ‘incivili’

COSENZA – La Polizia provinciale mette in campo azioni di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. L’ultima operazione ha riguardato alcuni abbandoni di rifiuti all’interno di boschi e in un caso anche in prossimità di un fiume in agro di San Giovanni in Fiore, individuati al termine di una puntuale attività di controllo del territorio dagli agenti del distaccamento silano.

Le indagini dei poliziotti provinciali hanno consentito di identificare i presunti responsabili, ovvero dei privati cittadini, che in sfregio alle regole e all’ambiente avevano abbandonato rifiuti in aree di pregio naturalistico e che pertanto sono stati immediatamente sanzionati.

La presidente della Provincia Succurro si è congratulata con il comandante Rosario Marano e con l’intero Corpo di Polizia Provinciale «per l’impegno quotidianamente profuso in direzione della prevenzione e repressione dei reati ambientali, tanto più odiosi perché irrispettosi del nostro patrimonio naturalistico».

Reati inaccettabili, che per Succurro creano molteplici danni: «questi comportamenti illeciti provocano un danno diretto all’ambiente producendo inquinamento e degrado, costringono i Comuni e quindi i cittadini ad esborsi notevoli per la bonifica dei siti, creano un danno al turismo e quindi all’intero tessuto economico e, non ultimo – ha puntualizzato la presidente – un enorme danno d’immagine all’intera comunità percepita come incivile e arretrata a causa del comportamento di pochi sconsiderati».

Quello dell’abbandono dei rifiuti è un fenomeno purtroppo in aumento e per tale motivo la Polizia Provinciale ha intensificato, con ottimi risultati, il monitoraggio delle aree più sensibili. Già nei mesi scorsi, solo sul territorio di San Giovanni in Fiore, gli agenti del locale distaccamento avevano contestato decine di verbali d’accertamento in materia di inquinamento delle acque e del suolo.