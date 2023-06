Abbandona un cane e rifiuta di pagare la multa: cittadino a processo a Castrovillari

CORIGLIANO ROSSANO – È stata recentemente notificata a Stop Animal Crimes Italia, parte offesa, dalla Procura della Repubblica di Castrovillari la prima udienza del processo a carico di un cittadino di Corigliano-Rossano imputato per il reato di abbandono di animali, che si terrà il 13 luglio e il cui cane, un amstaff ribattezzato dai volontari con il nome di King, era stato ritrovato in condizioni pietose nei boschi in località Rinacchio da alcuni attivisti dell’Associazione e subito era stato portato a visitare presso un veterinario.

In seguito al ritrovamento, l’esperto in diritto Antonio Colonna dell’Associazione aveva ricevuto informazioni in merito alla vicenda e riportate in apposita querela che veniva depositata e seguita ai Carabinieri dall’attivista Teresa Giuliano.

Condannato con l’emissione del decreto penale di condanna da parte del Tribunale di Castrovillari, l’indagato si è opposto al pagamento dell’ammenda (che generalmente, per il reato di abbandono, si stabilisce in 5000 euro) che è pur sempre una condanna vera e propria, preferendo di affrontare il processo.

“L’abbandono dei cani è un fenomeno tanto grave quanto sottovalutato – scrive in una nota Stop Animale Crimes – se pensiamo che gli 80.000 cani circa che ogni anno si stima vengono abbandonati rischiano di morire in incidenti e causarne, morire di stenti o finire per essere maltrattati ma soprattutto accrescono il numero dei cani randagi, incrementando esponenzialmente tutti quegli aspetti che a cascata si riverberano sulla società, in primis i milioni di euro pubblici che vengono spesi per mantenere i cani nei canili ormai saturi.

L’omertà diffusa e omettere di denunciare il reato di abbandono di cui l’art. 727 c.p. (soprattutto da parte delle Associazioni animaliste) in un territorio come quello della Calabria non aiuta certamente a contrastare i numerosi abbandoni e tutto ciò che ne consegue, escludendo inoltre la possibilità di punire chi lo commette.

Invitiamo quindi a denunciare sempre il reato di abbandono (non denunciarlo rende complici!), anche quando la denuncia è contro ignoti”, si legge nella nota stampa.