A2: un nuovo tracciato da Cosenza ad Altilia, è la volta buona? Salvini sblocca il progetto del 2016

COSENZA – La notizia l’aveva data lo stesso Salvini in collegamento da Roma, durante la presentazione degli investimenti da 13,4 miliardi di euro di Ferrovie per la mobilità della regione Calabria, parlando di “importanti risorse” per la messa in sicurezza dell’ultimo tratto della A2 fra Cosenza e Altilia. Un ulteriore conferma era arrivata anche dal presidente Occhiuto pochi giorni fa nell’incontro con i sindacati e ANAS parlando anche della Statale 106 “un intervento in variante sulla A2 per permettere di risolvere i problemi che oggi sono determinati dal tratto fra Cosenza e Altilia”.

Da Cosenza ad Altilia: un budello pericoloso

Parliamo del tratto della A2 tra Cosenza e Altilia costellato anche da una serie infinita di incidenti, anche mortali. In entrambe le direzioni, a far “compagnia” a chi giornalmente percorre questo tratto di autostrada, sono restringimenti di carreggiata, con birilli stradali e barriere di cemento, che rendono quasi un budello una carreggiata già di per sé stretta e complicata da percorrere, soprattutto la notte. Un vero e proprio incubo e pericoli anche per la sicurezza: circa 27 chilometri di un tracciato vecchio di 50 anni, impervio, con raggi di curvature non più adeguate e senza corsia di emergenza. Due carreggiate non in linea con gli standard della “nuova” Autostrada A2. QUI IL NOSTRO REPORT

Ad oggi gli interventi di Anas su questo tratto hanno riguardato esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria e/o di restyling, con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di sicurezza, sostituzione degli apparecchi di appoggio e dei giunti di dilatazione, miglioramento sismico/adeguamento sismico, interventi di risanamento corticale dei principali elementi strutturali delle opere d’arte presenti, compresi i rivestimenti delle gallerie con pannelli ad alta visibilità ed il rifacimento degli impianti di illuminazione delle stesse, volto ad ottenerne l’efficientamento energetico con tecnologia a led.

Un nuovo svincolo per Cosenza Sud

Su richiesta specifica della Regione Calabria e dei comuni interessati, in relazione alla scadenza del Contratto di Programma ANAS – MIT 2016-2020 ed alla necessità di procedere alla individuazione degli interventi da proporre al MIT per il relativo inserimento nel nuovo Contratto di Programma 2021/2025, si sono tenuti alcuni incontri tra Anas e Regione Calabria.

Qui si è valutata, congiuntamente, l’opportunità di integrare gli interventi di project review lungo la tratta prevedendo, oltre ai lavori di ammodernamento, anche tratti in variante di tracciato, finalizzati ad un netto miglioramento planimetrico del tracciato stradale stessi mediante l’eliminazione di curve a stretto raggio di curvatura oltre che alla introduzione di un nuovo svincolo per Cosenza Sud, rispetto all’attuale assetto che penalizza fortemente la tratta autostradale, soggetta ad elevato tasso di incidentalità e ad un livello di servizio non ottimale e commisurato alle tratte già ammodernate della A2.

Il nuovo tracciato e la corsia di emergenza

Il Mit finanzierà un miliardo di euro per i lavori del nuovo tracciato dell’autostrada del Mediterraneo, che interesseranno il tratto. Si va, dunque, dall’ammodernamento dello svincolo di Cosenza Sud all’ampliamento di alcune gallerie, fino ad arrivare alla costruzione di nuovi viadotti, in sostituzione degli attuali, che permetterebbero la risoluzione di problematiche relative all’obsolescenza e inadeguatezza sismica, che impongono continui interventi manutentivi per garantirne l’efficienza.

Nel tracciato in variante sarebbe costruita una sezione composta da due carreggiate separate ciascuna formata da due corsie da 3,75 metri, da una corsia di emergenza da 3 metri ed un margine in sinistra da 0.70 metri, con spartitraffico centrale con una larghezza minima pari a 2.60 metri. L’Anas ha già avviato uno studio preliminare, che prevede lotti funzionali per l’avanzamento della variante di 26 chilometri. Servono però stanziamenti da parte del governo nazionale per iniziare i lavori. In tutto 3 miliardi: 400 già nelle disponibilità di Anas, altri 2,2 miliardi da reperire nell’Accordo di programma con Anas e che il Governo sembra aver trovato.

Gli interventi annunciati dalla Lega

Oggi un ulteriore tassello arriva direttamente dalla Lega che ha confermato l’ammodernamento dell’Autostrada A2 del Mediterraneo tra Cosenza e Altilia da appaltare entro il 2025, un progetto che era stato bloccato dal governo Renzi nel 2016. “La Lega Calabria ringrazia il Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini per l’impegno e l’attenzione dimostrati verso la regione”. E’ quanto dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, commissario della Lega in Calabria. “Grazie alla sua determinazione, è stato confermato l’ammodernamento dell’Autostrada del Mediterraneo tra Cosenza e Altilia, un progetto che era stato bloccato dal governo Renzi nel 2016“.

“Questa notizia è estremamente positiva per la Calabria – spiega Saccomanno – in quanto l’autostrada Salerno-Reggio diventerà ancora più importante con il ponte sullo stretto, che la collegherà alla Sicilia. La Sicilia è una grande regione con cinque milioni di abitanti, e questa connessione permetterà un notevole sviluppo economico e turistico per entrambe le regioni. Il tratto dell’autostrada tra Cosenza e Altilia è attualmente critico, con una velocità limitata a soli 60 km/h invece dei consueti 130 km/h. Inoltre, manca una corsia di emergenza e presenta curve strette e pendenze accentuate. È quindi fondamentale ammodernare questo tratto in vista del Ponte sullo Stretto, per garantire una viabilità sicura e fluida”.

L’ammodernamento A2: da Cosenza ad Altilia in variante

“Prevede la costruzione di una nuova autostrada – spiega ancora il commissario regionale della Lega – affiancata a quella esistente, che verrà poi demolita come già avvenuto per altre parti dell’opera. Questo intervento richiederà un investimento di quasi 3 miliardi di euro, ma porterà notevoli benefici per la regione.

Si inizierà subito con il lotto tra Altilia e il viadotto Corsopato, che è stato identificato come prioritario e che assorbe quasi 1 miliardo di euro. “Questo dimostra l’impegno del Ministro Salvini – dichiara Saccomanno – nel dare priorità all’ammodernamento dell’autostrada e nel garantire una migliore infrastruttura per la Calabria. La Calabria intera è gratificata da questa decisione e ringrazia il Ministro Salvini per aver dimostrato attenzione e sensibilità verso le esigenze della regione. Questo progetto contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini calabresi, facilitando gli spostamenti e favorendo lo sviluppo economico del territorio”.

“Il nostro partito – conclude – si impegna a sostenere e monitorare l’avanzamento dei lavori, al fine di garantire che l’ammodernamento dell’Autostrada del Mediterraneo sia completato nel minor tempo possibile, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, e si augura che questo progetto possa contribuire a un futuro migliore per la nostra regione”.