A2 tra Morano e Campotenese chiusa al traffico per ispezioni tecniche al viadotto

COSENZA – Domenica 26 maggio (dalle ore 8:00 alle 14:00) verranno effettuate da parte di Anas le ispezioni tecniche al viadotto ‘rago’, con conseguente chiusura della carreggiata nord, tra gli svincoli di Morano e Campotenese, sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, nel Cosentino. Durante la chiusura, il flusso di traffico in direzione nord, deviato con uscita obbligatoria dall’autostrada dallo svincolo di Morano/Castrovillari proseguirà sulla NSA 432 e la SP 241 (ex SS19) per rientrare in autostrada dallo svincolo di Campotenese.

- Pubblicità sky-