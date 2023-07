A2: Tir a pieno carico si ribalta tra Firmo e Frascineto. Conducente estratto dalle lamiere

COSENZA – Un Tir a pieno carico si ribalta e si schianta sul guardrail, bloccando l’intera carreggiata in direzione nord ed una corsia in direzione Sud dell’autostrada A2 del Mediterraneo fino alle prime luci dell’alba. È accaduto intorno alle 23.30 di ieri, tra gli svincoli di Firmo e Frascineto al KM 201+900.

Il TIR con cella frigo, adibito al trasporto di angurie, per cause in corso di accertamento si è ribaltato sulla sede stradale finendo sul guardrail che separa le due carreggiate. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato successivamente in ospedale dai sanitari del Suem118

I vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e Rende hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba dove sono state completate le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza anche con il supporto di Autogrù arrivata dalla sede Centrale. Il Tir coinvolto nel incidente, infatti, viaggiava a pieno carico. Pertanto si è reso necessario far sopraggiungere un mezzo analogo per il trasbordo della merce prima di poter procedere alla operazioni di rimozione.