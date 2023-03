A2, tamponamento in galleria tra due mezzi pesanti e un’auto. Altri rallentamenti tra Cosenza e Rogliano

COSENZA – Non c’è pace per il tratto autostradale tra Cosenza ed Altilia Grimaldi. In particolare, due incidenti, questo pomeriggio, hanno causato grossi disagi alla viabilità. Intorno all’ora di pranzo, un’auto ha preso fuoco tra Cosenza e Rogliano in un tratto di autostrada dove è presente anche un restringimento di carreggiata a causa dei lavori in corso.

Subito dopo, a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti e un’autovettura, si registrano dei rallentamenti alla viabilità al km 262,000, all’interno della galleria “Acqua di Calce”. L’incidente non ha causato, fortunatamente, nessun ferito.

Il traffico è provvisoriamente rallentato tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza sud. Sul posto sono presenti le squadre del 118 con l’elisoccorso, l’Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.