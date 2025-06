A2: pauroso incidente nei pressi di Castrovillari. Mezzo pesante precipita da un viadotto

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Un pauroso incidente è avvenuto lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ nel pomeriggio di oggi nei pressi di Castrovillari. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante, che procedeva in direzione nord, dopo aver perso il controllo della strada ha prima impattato le barriere laterali per poi uscire fuori strada. Il mezzo pesante è precipitato dal viadotto ‘Salso’.

Nell’impatto due persone sarebbero rimaste ferite ma non si conoscono le loro condizioni. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale Anas, delle Forze dell’Ordine e per la gestione dell’evento