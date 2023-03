COSENZA – Ancora disagi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo nel cosentino che risulta al momento bloccata al chilometro 271 in direzione Sud. Intorno all’ora di pranzo, tra Cosenza e Rogliano, una Ford Focus ha preso fuoco, in un tratto di autostrada dove è presente anche un restringimento di carreggiata a causa dei lavori.

Sul posto stanno operando i vigili del fuco e personale dell’Anas. Illesi gli occupanti dell’auto che sono riusciti a fermare l’auto in una piazzola di emergenza e scendere dalla vettura prima che questa fosse divorata dalla fiamme, partite dal vano motore. Incendio prontamente spento dai vigili del fuoco mentre il traffico risulta ancora congestionato anche se in via di risoluzione.