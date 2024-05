Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza, venerdì 24 maggio dalle ore 8:00 alle ore 14:00, si rende necessaria la chiusura del tratto compreso tra il km 187,750 e il km 177,600, in carreggiata nord, con uscita obbligatoria dall’Autostrada in direzione nord dal km 187,750 (Svincolo di Morano/Castrovillari) e rientro in Autostrada al km 177,600 (Svincolo di Campotenese). Durante la chiusura, il flusso di traffico in direzione nord, deviato con uscita obbligatoria dall’Autostrada dallo svincolo di Morano/Castrovillari proseguirà sulla NSA 432 e la SP 241 (ex SS19) per rientrare in Autostrada dallo svincolo di Campotenese.