A2, mezzo pesante fuori strada nei pressi di Torano-Bisignano. In corso le operazioni di recupero

COSENZA – Sono in corso le operazioni di recupero e rimozione di un mezzo pesante incidentato. Il tir è finito fuori strada per un incidente autonomo avvenuto all’altezza dello svincolo per Torano-Bisignano sull’Autostrada A2 “del Mediterraneo” lungo la carreggiata in direzione Reggio Calabria. Nel sinistro, avvenuto nella notte, non si registrano feriti. Fino alla conclusione delle operazioni di recupero, fa sapere l’ANAS sono possibili locali rallentamenti. Traffico regolare invece in direzione nord. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.

