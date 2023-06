A2, limitazioni al traffico in autostrada per lavori tra Morano e Campotenese

COSENZA – Per consentire gli interventi di manutenzione, essenziali al mantenimento del livello di servizio del viadotto ‘Rago’, lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico veicolare, in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, tra le ore 05:00 e le ore 17:00 di lunedì 26 giugno, sarà chiuso il tratto autostradale in direzione sud dal km 177.500 (Svincolo di Campotenese) al km 187.500 (Svincolo di Morano Calabro) con contestuale chiusura della rampa di ingresso in direzione sud della A2 dello svincolo di Campotenese.

Il traffico in direzione sud verrà deviato, con uscita obbligatoria dall’Autostrada presso lo svincolo di Campotenese (Km 177,500), proseguirà sulla SP 241 (ex SS19) NSA 432, con rientro allo svincolo in Autostrada presso lo svincolo di Morano Calabro (km 187,400).