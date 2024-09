ALTOMONTE – Incidente questa mattina lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo poco prima dello svincolo per Altomonte in direzione Nord. Ad avere la peggio una Fiat Punto finita contro le barriere di protezione. Una persona è rimasta ferita e soccorsa da un’ambulanza del 118. Sul posto anche due pattuglie della polizia stradale e personale dell’Anas per la gestione del traffico che al momento risulta solo rallentato.

