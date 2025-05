- Advertisement -

ALTILIA (CS) – Una squadra del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza è attualmente impegnata in un intervento lungo l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, per spegnere l’incendio che ha interessato la cisterna di un autotreno in transito sulla corsia Sud, al chilometro 294, tra gli svincoli di Altilia e San Mango D’Aquino.

Le fiamme hanno interessato esclusivamente la cisterna del mezzo pesante, mentre la motrice è stata prontamente sganciata e messa in sicurezza, evitando ulteriori danni o conseguenze. Nessuno è rimasto ferito. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area e del mezzo, la corsia Sud della A2 risulta temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del tratto interessato. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine e il personale ANAS per la gestione della viabilità.